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РИА Новости

На Кубани пропала девятилетняя девочка

22:02 19.11.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Девятилетняя девочка из кубанского хутора Родниковский пошла в понедельник гулять и не вернулась, организована проверка, сообщает управление СК по Краснодарскому краю.
"В Новокубанском районе проводится проверка по факту безвестного исчезновения малолетней… Установлено, что… девятилетняя… девочка проживает с матерью в хуторе Родниковском Новокубанского района. Исходя из полученной информации, около 17 часов 18 ноября… она пошла гулять на улицу и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщении.
Работа оперативного дежурного МЧС
13 октября, 20:02
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
В момент исчезновения девочка была одета в казачью форму черного цвета с красными вставками, с собой у нее был черно-синий рюкзак с рисунком в виде цветов.
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КубаньСледственный комитет РФКраснодарский крайПроисшествия
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