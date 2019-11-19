На Кубани пропала девятилетняя девочка

"В Новокубанском районе проводится проверка по факту безвестного исчезновения малолетней… Установлено, что… девятилетняя… девочка проживает с матерью в хуторе Родниковском Новокубанского района. Исходя из полученной информации, около 17 часов 18 ноября… она пошла гулять на улицу и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщении.