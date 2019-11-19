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РИА Новости

Колумбия закрыла границы в связи с ожидающимися протестами

21:59 19.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПолиция на границе между Венесуэлой и Колумбией
Полиция на границе между Венесуэлой и Колумбией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Полиция на границе между Венесуэлой и Колумбией. Архивное фото
МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Миграционная служба Колумбии сообщила во вторник о закрытии на два дня пограничных переходов в связи с ожидающимися в четверг протестными акциями и маршами.
"С полуночи сегодняшнего дня и до пяти часов утра пятницы, 22 ноября, все сухопутные и речные пограничные переходы в стране будут закрыты", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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В понедельник стало известно, что президент Колумбии Иван Дуке подпишет указ, позволяющий мэрам и губернаторам принимать чрезвычайные меры для обеспечения общественного порядка и безопасности в ходе национальных акций протеста, запланированных на 21 ноября. Меры, предписанные декретом, будут включать запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.
Акции протеста изначально задумывались как марши студентов, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку.
Власти выразили опасения, что протесты в Колумбии могут пойти по сценарию соседних стран Латинской Америки, где вандализм и беспорядки в ходе протестов повлекли множественные человеческие жертвы и серьёзный экономический ущерб.
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Подготовка операций по обеспечению безопасности возложена на объединенное командование силовых структур с участием полиции, прокуратуры и армии, во главе с президентом страны.
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