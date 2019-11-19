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РИА Новости

Консультации по газу между Россией, Украиной и ЕК пройдут 20 ноября

21:54 19.11.2019 (обновлено: 22:08 19.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Трехсторонние консультации по транзиту газа на техническом уровне между РФ, Украиной и ЕК пройдут 20 ноября, сообщил РИА Новости представитель ЕК.
"Технические консультации будут завтра", - сказал собеседник агентства.
Газодобывающее предприятие на Украине
Вчера, 13:48
"Нафтогаз" назвал фейком рекомендации ЕК закупать газ напрямую у России
Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, а на экспертном - 8 ноября.
Действующие контракты РФ и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Пока конкретных договоренностей о продолжении транзита не достигнуто.
Ранее в ноябре "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием продолжения транзита взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах. При этом "Газпром" отметил, что ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Касимовское ПХГ — КС Воскресенск в Московской области
28 октября, 03:34
История трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по газу
НАК "Нафтогаз Украины" намерен обсудить предложение "Газпрома" в трехстороннем формате при участии Еврокомиссии, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
При этом глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал предложение "Газпрома" неприемлемыми для Украины, "учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год".
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ЕврокомиссияРоссияУкраинаВ мире
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