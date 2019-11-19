Консультации по газу между Россией, Украиной и ЕК пройдут 20 ноября

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Трехсторонние консультации по транзиту газа на техническом уровне между Украиной и Трехсторонние консультации по транзиту газа на техническом уровне между РФ ЕК пройдут 20 ноября, сообщил РИА Новости представитель ЕК.

"Технические консультации будут завтра", - сказал собеседник агентства.

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, а на экспертном - 8 ноября.

Действующие контракты РФ и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Пока конкретных договоренностей о продолжении транзита не достигнуто.

Ранее в ноябре "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием продолжения транзита взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах. При этом "Газпром" отметил, что ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

НАК "Нафтогаз Украины" намерен обсудить предложение "Газпрома" в трехстороннем формате при участии Еврокомиссии, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.