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РИА Новости

ООН призвала всех участников кризиса в Боливии к сдержанности

21:51 19.11.2019 (обновлено: 22:06 19.11.2019)
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© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
Стефан Дюжаррик. Архивное фото
ООН, 19 ноя – РИА Новости. ООН призывает все стороны кризиса в Боливии к сдержанности, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Мы очевидно пристально следим за развитием ситуации в Боливии и выражаем свою озабоченность. Думаю, важно вновь призвать избирателей дать шанс диалогу…" - сказал представитель организации.
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"Очень важно, чтобы все стороны сохраняли сдержанность как в действиях, так и в риторике", - подчеркнул Дюжаррик. Он назвал неприемлемой гибель гражданских лиц в ходе протестов.
В прошлую пятницу в департаменте Кочабамба в Боливии произошли столкновения между производителями коки, не признающими оппозиционного сенатора Жанин Аньес главой государства, и военными с полицией, преградившими им путь в город. В результате ожесточенных столкновений более 115 человек получили ранения, 200 человек были задержаны. Девять человек, доставленные в больницы, скончались от ранений в голову и грудь. Бывший президент страны Эво Моралес назвал столкновения в Кочабамбе "бойней".
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
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