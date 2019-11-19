ООН призвала всех участников кризиса в Боливии к сдержанности

ООН, 19 ноя – РИА Новости. ООН призывает все стороны кризиса в Боливии к сдержанности, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Мы очевидно пристально следим за развитием ситуации в Боливии и выражаем свою озабоченность. Думаю, важно вновь призвать избирателей дать шанс диалогу…" - сказал представитель организации.

"Очень важно, чтобы все стороны сохраняли сдержанность как в действиях, так и в риторике", - подчеркнул Дюжаррик. Он назвал неприемлемой гибель гражданских лиц в ходе протестов.

В прошлую пятницу в департаменте Кочабамба в Боливии произошли столкновения между производителями коки, не признающими оппозиционного сенатора Жанин Аньес главой государства, и военными с полицией, преградившими им путь в город. В результате ожесточенных столкновений более 115 человек получили ранения, 200 человек были задержаны. Девять человек, доставленные в больницы, скончались от ранений в голову и грудь. Бывший президент страны Эво Моралес назвал столкновения в Кочабамбе "бойней".