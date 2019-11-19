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РИА Новости

Медведев призвал в спокойном ключе обсуждать интеграцию России и Белоруссии

21:37 19.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал понизить градус риторики, чтобы в спокойном ключе обсуждать вопросы о суверенитете и интеграции России и Белоруссии.
"Очевидно, что это непростые процессы, и они всегда сопровождаются выплеском каких-то эмоций, - куда двигаться, где границы суверенитета, по каким вопросам нужно принимать сейчас решения, по каким вопросам не нужно принимать решения. Я думаю, что для нас очень важно в настоящий момент просто, что называется, градус такой риторики существенно понизить, поскольку мы должны в спокойном, прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего, прежде всего, экономические, социальные вопросы", - заявил Медведев по итогам российско-белорусских переговоров во вторник.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
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Российский премьер подчеркнул, что в этом процессе "важны не лозунги, не идеологические штампы, какие-то клише, а именно такой прагматичный подход, который и позволит, на мой взгляд, выйти на окончательные договорённости".
"Во всяком случае, наша сторона, российская сторона на это в полной степени ориентирована, будем так работать", - заверил он.
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