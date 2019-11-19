Медведев призвал в спокойном ключе обсуждать интеграцию России и Белоруссии

ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал понизить градус риторики, чтобы в спокойном ключе обсуждать вопросы о суверенитете и интеграции России и Белоруссии.
"Очевидно, что это непростые процессы, и они всегда сопровождаются выплеском каких-то эмоций, - куда двигаться, где границы суверенитета, по каким вопросам нужно принимать сейчас решения, по каким вопросам не нужно принимать решения. Я думаю, что для нас очень важно в настоящий момент просто, что называется, градус такой риторики существенно понизить, поскольку мы должны в спокойном, прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего, прежде всего, экономические, социальные вопросы", - заявил Медведев по итогам российско-белорусских переговоров во вторник.
Российский премьер подчеркнул, что в этом процессе "важны не лозунги, не идеологические штампы, какие-то клише, а именно такой прагматичный подход, который и позволит, на мой взгляд, выйти на окончательные договорённости".
"Во всяком случае, наша сторона, российская сторона на это в полной степени ориентирована, будем так работать", - заверил он.