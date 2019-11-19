Госорганы в России и Белоруссии дополнительно проработают сложные вопросы

"Действительно, остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку, но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительное поручение госорганам проработать. И, например, если по чувствительным для Белоруссии картам - по рынку газа или по нефтяному рынку - было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два. Вместе с тем, они сложные, и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки", - сказал премьер Белоруссии.