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РИА Новости

Госорганы в России и Белоруссии дополнительно проработают сложные вопросы

21:29 19.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости. Варианты решения неурегулированных на сегодняшний день вопросов по дорожным картам между РФ и Белоруссией в сфере нефти и газа будут представлены президентам стран, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас по итогам переговоров с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
"Действительно, остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку, но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительное поручение госорганам проработать. И, например, если по чувствительным для Белоруссии картам - по рынку газа или по нефтяному рынку - было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два. Вместе с тем, они сложные, и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки", - сказал премьер Белоруссии.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
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"Мы сегодня четко понимаем, где у нас остались расхождения. Мы взяли примерно неделю срока, чтобы их ещё раз обсудить, и дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесён на рассмотрение глав государств", - добавил он.
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