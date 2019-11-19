Медведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Если не идти на компромисс, процесс интеграции России и Белоруссии может быть под угрозой, заявил премьер-министр Если не идти на компромисс, процесс интеграции России и Белоруссии может быть под угрозой, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев

По его словам, между странами сохраняются разногласия. Некоторые из них технические, другие требуют разрешения на уровне глав государств.

При этом он поблагодарил Минск за желание решать сложные вопросы в партнерском ключе.

"Это всегда нелегко с учетом того, что мы обязаны безусловно отстаивать национальные интересы наших стран", — сказал Медведев по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом

Глава правительства подчеркнул, что важно обсуждать спорные моменты, включая границы суверенитета двух стран, без эмоций.

"Я думаю, что для нас очень важно просто, что называется, градус такой риторики существенно понизить, поскольку мы должны в спокойном, прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего, прежде всего экономические, социальные вопросы", — сказал он.

Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии длилось семь часов. Говоря о результате совместной работы, глава правительства заявил, что значительная часть дорожных карт по интеграции двух стран согласована.

"Мы долго и подробно обсуждали, какие согласованы, какие нет", — сказал он.

Премьер также заявил, что обсуждение острых вопросов было "абсолютно откровенным".

"С расстановкой акцентов, где мы договорились, а где не договорились", — отметил Медведев.

В частности, стороны не смогли прийти к общей позиции о сотрудничестве в сфере энергетики.

"И у каждой страны есть свои представления о том, каким образом сотрудничать на будущее, какие принципы должны применяться, как осуществлять регулирование в той или иной сфере, касается ли это газа, нефти, электроэнергетики", — сказал Медведев.

Он также рассказал о сложных обсуждениях вопросов макроэкономических отношений, статистического учета и таможенной политики.

"По каждому из вопросов существует масса нюансов, но это не означает, что мы не способны договориться", — сказал российский премьер. Он добавил, что вопросы, которые требуют политического решения, есть всегда.