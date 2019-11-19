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РИА Новости

Россия и Белоруссия согласовали не менее 20 дорожных карт по интеграции

21:21 19.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции, значительно продвинулись вперед и понимают, какие остались расхождения, заявил белорусский премьер Сергей Румас по итогам семичасовых переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.
В сентябре премьеры парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства двух стран приступили к разработке 31 дорожной карты.
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По словам белорусского премьера, госорганы двух стран проделали "колоссальную работу".
"Приведу вам несколько цифр: всего 31 дорожная карта, включая более 700 мероприятий. Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий по дорожным картам не были согласованными госорганами. И в течение этих семи часов мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений", - сообщил Румас.
"Я думаю, что не менее половины из этих несогласованных позиций нам удалось сегодня снять. Не менее 20 дорожных карт сегодня готовы к подписанию", - заявил он.
Вместе с тем, по словам Румаса, "остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку". "Но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительное поручение госорганам проработать", - сказал он.
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"Мы сегодня действительно очень значительно продвинулись. Мы сегодня четко понимаем, где у нас остались расхождения. Мы взяли примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить, и дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств", - резюмировал премьер Белоруссии.
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