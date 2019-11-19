Россия и Белоруссия согласовали не менее 20 дорожных карт по интеграции

ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции, значительно продвинулись вперед и понимают, какие остались расхождения, заявил белорусский премьер Сергей Румас по итогам семичасовых переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

В сентябре премьеры парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства двух стран приступили к разработке 31 дорожной карты.

По словам белорусского премьера, госорганы двух стран проделали "колоссальную работу".

"Приведу вам несколько цифр: всего 31 дорожная карта, включая более 700 мероприятий. Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий по дорожным картам не были согласованными госорганами. И в течение этих семи часов мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений", - сообщил Румас.

"Я думаю, что не менее половины из этих несогласованных позиций нам удалось сегодня снять. Не менее 20 дорожных карт сегодня готовы к подписанию", - заявил он.

Вместе с тем, по словам Румаса, "остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку". "Но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительное поручение госорганам проработать", - сказал он.