Россия и Белоруссия попытаются выйти на консенсус по интеграции к 8 декабря

"Мы постараемся свести общий набор решений, работу нашу, действительно, к 8 декабря. Я пока еще не могу сказать, что в итоге результатом будет этой работы, но уверен, что мы способны практически по абсолютному большинству дорожных карт (по интеграции - ред.) достигнуть какого-то консенсуса, который будет добротной основой для обсуждения президентами двух стран. Ну а дальше это, соответственно, будет уже их решением", - заявил Медведев по итогам российско-белорусских переговоров во вторник.