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РИА Новости

Россия и Белоруссия попытаются выйти на консенсус по интеграции к 8 декабря

21:15 19.11.2019
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости. Власти России и Белоруссии попытаются к 8 декабря – 20-летию договора о создании Союзного государства – выйти на консенсус по всем вопросам интеграции, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы постараемся свести общий набор решений, работу нашу, действительно, к 8 декабря. Я пока еще не могу сказать, что в итоге результатом будет этой работы, но уверен, что мы способны практически по абсолютному большинству дорожных карт (по интеграции - ред.) достигнуть какого-то консенсуса, который будет добротной основой для обсуждения президентами двух стран. Ну а дальше это, соответственно, будет уже их решением", - заявил Медведев по итогам российско-белорусских переговоров во вторник.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияВ мире
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