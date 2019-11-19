Румас заявил о наличии двух проблемных вопросов в сфере энергетики

Румас добавил, что по итогам сегодняшних переговоров "действительно остались сложные вопросы, по которым нам не удалось найти сегодня развязку". "Но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительное поручение госорганам их проработать", - добавил он.