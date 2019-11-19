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РИА Новости

Румас заявил о наличии двух проблемных вопросов в сфере энергетики

21:08 19.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости. Белоруссии и России в сфере энергетики осталось согласовать два проблемных вопроса, подвижки в этом направлении есть, заявил белорусский премьер Сергей Румас.
"Например, если по чувствительным для Белоруссии картам по рынку газа или по нефтяному рынку было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два", - заявил он на пресс-конференции по итогам семичасовых переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Вчера, 21:05Союзное государство
Медведев отметил сложность темы энергетики на переговорах с Румасом
Румас добавил, что по итогам сегодняшних переговоров "действительно остались сложные вопросы, по которым нам не удалось найти сегодня развязку". "Но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительное поручение госорганам их проработать", - добавил он.
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияВ мире
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