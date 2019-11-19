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РИА Новости

В РПЦ не поддерживают идею перевода богослужения со славянского на русский

20:45 19.11.2019
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© Фото : предоставлено священником Романом БогдасаровымСвященник Роман Богдасаров
Священник Роман Богдасаров
© Фото : предоставлено священником Романом Богдасаровым
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В Московском патриархате не поддерживают идею перевода богослужения со славянского языка на современный русский и "адаптацию" богослужебных текстов для "облегчения их понимания". Это не привлечет автоматически людей в храмы, и нынешняя ситуация "не требует дополнительных вмешательств", считают в Церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в понедельник в храме Христа Спасителя с рукоположенными им в священный сан клириками Москвы, об итогах встречи РИА Новости рассказали во вторник ее участники. В 2019 году исполнилось 50 лет со дня рукоположения в священный сан и самого предстоятеля Русской церкви.
По словам заведующего сектором по взаимодействию с Росгвардией священника Романа Богдасарова, в ходе встречи, в частности, обсуждался вопрос о "совершении богослужений по уставу, предписанному нам нашими предками".
"Поднимался вопрос о том, как лучше современному человеку передать богатство Священного предания и богатство богослужебных, литургических текстов "в более понятной форме", так звучал вопрос. И здесь святейший патриарх подчеркнул, что вековой процесс развития нашего богослужебного устава не требует дополнительных вмешательств, специальной модернизации. Напротив того, если мы будем оставаться в русле, в общем направлении духовной жизни нашей церкви, то мы начнем понимать гораздо больше, чем если бы мы начали адаптировать какие-то тексты", - сказал Богдасаров.
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По его словам, кто-то сегодня предлагает "перевести все на русский язык" или "выпустить "мини-литургию" – ее сокращенный вариант, однако на встрече во вторник было подчеркнуто, что "в церкви уже все есть для того, чтобы человеку обрести это богатство литургического служения - как и священнику, так и простому мирянину".
"Святейший патриарх делился своим опытом, что элементарный перевод на русский язык проблему не решает и не заполняет храмы - здесь нужно подходить очень тонко и именно с сохранением традиций славянского языка", - сказал в свою очередь РИА Новости другой участник встречи, настоятель Богоявленского собора Москвы протоиерей Александр Агейкин.
В церковнославянском языке, пояснил он, есть "некоторые обороты, временные фонетические или лингвистические аспекты, которых русский язык не отражает". Например, аорист – особое прошедшее время, которого не существует в современном русском языке. "Перевести некоторые вещи дословно просто нельзя", - сказал Агейкин. В то же время он отметил, что богослужебный язык церкви веками совершенствовался, и нельзя сказать, "что люди ничего не делали".
Вместе с тем, по общему мнению участников встречи, проблему с зачастую неполной вовлеченностью прихожан в богослужение, непониманием ими каких-то вещей не снимает "просто элементарный перевод на русский язык или создание приходов, где будут вестись службы на русском языке". "Нужно подходить к этому с мудростью и с благоговейным отношением к самому языку, к святыне богослужебного языка", - заключил собеседник агентства.
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