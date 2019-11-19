Медведев: позиции России и Белоруссии по интеграции сближаются каждый день

ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что позиции Москвы и Минска в интеграционных вопросах сближаются каждый день.
Медведев во вторник провел переговоры с белорусским коллегой. Премьеры двух стран общались около 7,5 часов.
"Позиции каждый день сближаются", - сказал Медведев журналистам по итогам переговоров.
В сентябре премьеры парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства двух стран приступили к разработке 31 дорожной карты.