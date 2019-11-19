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РИА Новости

В Гонконге более 800 протестующих покинули кампус университета

20:38 19.11.2019
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© REUTERS / Thomas PeterСтолкновения протестующих с полицией в Гонконге
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Более 800 демонстрантов мирно покинули территорию кампуса Политехнического университета Гонконга, где уже несколько дней идут ожесточенные столкновения между полицией и протестующими, следует из заявления гонконгской полиции.
Кампус Политехнического университета уже неделю как оккупирован антиправительственными демонстрантами. С вечера воскресенья (17 ноября) полиция окружила кампус после ожесточенных столкновений днём ранее, которые были квалифицированы как "массовые беспорядки".
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"По состоянию на 23.00 (18:00 мск), в общей сложности около 800 человек мирно покинули кампус Политехнического университета и сотрудничали с полицией в проведении расследования", - говорится в опубликованном заявлении .
Сообщается, что среди них 300 человек - младше 18 лет.
По данным полиции, около 22:00 (17:00 мск) 20 волонтеров-медиков покинули кампус через главные ворота, а около 23.00 группа из 10 человек в масках попыталась сбежать через главные ворота, но была перехвачена сотрудниками полиции.
Отмечается, что специалисты Красного креста прошли на территорию кампуса и оказали медицинскую помощь пострадавшим протестующим. По данным медиков, в общей сложности 280 раненых протестующих из Политехнического университета были госпитализированы в 12 больниц.
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В настоящее время, по данным местным СМИ, ещё около 100 протестующих остаются на территории кампуса и не собираются сдаваться.
Полиция призывает всех мирно покинуть территорию университета.
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