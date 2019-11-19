В Гонконге более 800 протестующих покинули кампус университета

ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Более 800 демонстрантов мирно покинули территорию кампуса Политехнического университета Более 800 демонстрантов мирно покинули территорию кампуса Политехнического университета Гонконга , где уже несколько дней идут ожесточенные столкновения между полицией и протестующими, следует из заявления гонконгской полиции.

Кампус Политехнического университета уже неделю как оккупирован антиправительственными демонстрантами. С вечера воскресенья (17 ноября) полиция окружила кампус после ожесточенных столкновений днём ранее, которые были квалифицированы как "массовые беспорядки".

"По состоянию на 23.00 (18:00 мск), в общей сложности около 800 человек мирно покинули кампус Политехнического университета и сотрудничали с полицией в проведении расследования", - говорится в опубликованном заявлении .

Сообщается, что среди них 300 человек - младше 18 лет.

По данным полиции, около 22:00 (17:00 мск) 20 волонтеров-медиков покинули кампус через главные ворота, а около 23.00 группа из 10 человек в масках попыталась сбежать через главные ворота, но была перехвачена сотрудниками полиции.

Отмечается, что специалисты Красного креста прошли на территорию кампуса и оказали медицинскую помощь пострадавшим протестующим. По данным медиков, в общей сложности 280 раненых протестующих из Политехнического университета были госпитализированы в 12 больниц.

В настоящее время, по данным местным СМИ, ещё около 100 протестующих остаются на территории кампуса и не собираются сдаваться.