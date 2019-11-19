Медведев назвал переговоры с Румасом продуктивными и открытыми

ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости. Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что значительная часть дорожных карт по интеграции России и Белоруссии согласованы.
В сентябре премьеры парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства двух стран приступили к разработке 31 дорожной карты.
"Значительная часть дорожных карт согласована. Мы долго и подробно обсуждали, какие согласованы, какие нет", - сказал Медведев во вторник по итогам заседания совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
Он также заявил, что прошедшие семичасовые переговоры были продуктивными, обсуждение было полезным, "абсолютно откровенным". "С расстановкой акцентов, где мы договорились, а где не договорились", - заключил Медведев.