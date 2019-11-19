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РИА Новости

В Саратове устранили дефект, оставивший без отопления 95 жилых домов

20:30 19.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБатарея
Батарея
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Батарея. Архивное фото
САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энергетики во вторник устранили повреждение на теплосетях в Саратове, в результате которого без отопления остались около 10 тысяч жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала ПАО "Т Плюс".
Дефект был выявлен в понедельник в ходе ежедневного планового осмотра на теплотрассе на пересечении улиц Тверская и Деловая, и энергетики с утра вторника приступили к ремонтно-восстановительным работам. По уточненным данным областного главка МЧС, в зоне отключения отопления находились 95 жилых домов разной этажности с населением почти 9,7 тысячи человек, в том числе 1,6 тысячи детей, а также два детских сада и три школы.
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"Энергетики завершили ремонтно-восстановительные мероприятия на теплотрассе по улице Тверская Ленинского района Саратова и приступили к восстановлению гидравлического и температурного режимов", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что срок подключения отопления по адресам, попавшим в зону отключения, зависит от оперативности работы персонала, обслуживающего внутридомовые теплосети.
В настоящее время в Саратове 3 градуса тепла.
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МЧС РФСаратовПроисшествия
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