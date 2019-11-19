В Саратове устранили дефект, оставивший без отопления 95 жилых домов

САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энергетики во вторник устранили повреждение на теплосетях в Энергетики во вторник устранили повреждение на теплосетях в Саратове , в результате которого без отопления остались около 10 тысяч жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала ПАО "Т Плюс".

Дефект был выявлен в понедельник в ходе ежедневного планового осмотра на теплотрассе на пересечении улиц Тверская и Деловая, и энергетики с утра вторника приступили к ремонтно-восстановительным работам. По уточненным данным областного главка МЧС , в зоне отключения отопления находились 95 жилых домов разной этажности с населением почти 9,7 тысячи человек, в том числе 1,6 тысячи детей, а также два детских сада и три школы.

"Энергетики завершили ремонтно-восстановительные мероприятия на теплотрассе по улице Тверская Ленинского района Саратова и приступили к восстановлению гидравлического и температурного режимов", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что срок подключения отопления по адресам, попавшим в зону отключения, зависит от оперативности работы персонала, обслуживающего внутридомовые теплосети.