СК начал проверку в связи с нападением на съемочную группу в Крыму

"Зарегистрирована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях нападавших признаков преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", - сказала журналистам Постнова.
17 ноября, 12:10Ролик с нападением водителя на пешехода в Мытищах попал в Сеть
По ее словам, в ближайшие часы с пострадавшей съемочной группой будут работать следователи Евпатории.
При этом, по данным телеканала "Крым-24", инцидент произошел во время съемок сюжета о несанкционированной торговле на рынке в Евпатории, в ходе которого оператора ударили по лицу и повредили камеру.