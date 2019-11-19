СК начал проверку в связи с нападением на съемочную группу в Крыму

Ролик с нападением водителя на пешехода в Мытищах попал в Сеть

Ролик с нападением водителя на пешехода в Мытищах попал в Сеть

По ее словам, в ближайшие часы с пострадавшей съемочной группой будут работать следователи Евпатории.

При этом, по данным телеканала "Крым-24", инцидент произошел во время съемок сюжета о несанкционированной торговле на рынке в Евпатории, в ходе которого оператора ударили по лицу и повредили камеру.