В частном домовладении в Моршанске обнаружили тела женщины и двух мужчин

ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Женщина и двое мужчин погибли, по предварительным данным, отравившись угарным газом в Тамбовской области, сообщает во вторник следственное управление СК РФ.
"Сегодня в одном из частных домовладений города Моршанска Тамбовской области обнаружены тела женщины и двух мужчин", - говорится в сообщении.
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По факту произошедшего СК начал доследственную проверку. Следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства трагедии.
"По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление угарным газом", - добавляют в СУ СК.