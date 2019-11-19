Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T20:10+0300
https://ria.ru/20191119/1561138371.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/97130/52/971305299_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_a0aabde00b966a4f7170556d1f5caf85.jpg
РИА Новости

В частном домовладении в Моршанске обнаружили тела женщины и двух мужчин

20:10 19.11.2019
778
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Женщина и двое мужчин погибли, по предварительным данным, отравившись угарным газом в Тамбовской области, сообщает во вторник следственное управление СК РФ.
"Сегодня в одном из частных домовладений города Моршанска Тамбовской области обнаружены тела женщины и двух мужчин", - говорится в сообщении.
Нашивки сотрудников МЧС России
Вчера, 12:28
В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
По факту произошедшего СК начал доследственную проверку. Следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства трагедии.
"По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление угарным газом", - добавляют в СУ СК.
0301310
Обсудить 0
Следственный комитет РФТамбовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК начал проверку в связи с нападением на съемочную группу в Крыму
Заседание Верховной рады Украины
СМИ сообщили о судимости депутата "Слуги народа" за изнасилование
Автомобили полиции
В Волгограде грузовик на полном ходу протаранил более десяти машин
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани пропала девятилетняя девочка
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
Пушков ответил на заявление Зеленского по Донбассу
Актриса Вупи Голдберг
Вупи Голдберг рассказала, почему предпочитает жить одна
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В КБР проверят данные, что женщину с шестью детьми поселили в актовом зале
Автомобили скорой помощи
В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище
Строительство газопровода Турецкий поток
"Газпром" заполнил обе нитки "Турецкого потока" газом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Воронеже двух мужчин убило упавшими со стройки кирпичами
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит обстоятельства смерти женщины в частной клинике в Москве
Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного
Омбудсмен рассказала об эвакуированных в прошлом году из Ирака детях
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Столтенберг объяснил, почему военные расходы в НАТО выше, чем у России
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пропавшую в Тверской области школьницу нашли живой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
00:30Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
00:29Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение
Лента новостейМолния