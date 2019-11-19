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РИА Новости

Табачные компании поддержали введение единой минимальной цены сигарет

19:58 19.11.2019 (обновлено: 23:49 19.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Продажа сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Крупнейшие производители табачной продукции поддержали введение единой минимальной цены на сигареты: по оценкам, ущерб от нелегального рынка в России исчисляется десятками миллиардов рублей, и новый инструмент может стать способом борьбы с этим сегментом, сообщили РИА Новости представители компаний.
Группа депутатов во вторник внесла в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс для введения в России механизма единой минимальной цены табачной продукции. Она будет рассчитываться по определенной формуле исходя из НДС и минимального значения ставки акциза на сигареты. По оценкам авторов, минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, тогда как средняя стоимость легальной пачки — порядка 115 рублей.
Продажа сигарет
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Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев указал, что, по оценкам компании, ущерб от нелегальных сигарет на российском рынке только в этом году превысит 100 миллиардов рублей. "Минимальная цена — важный инструмент для борьбы с этим злом. Фактически это универсальный порог для всего рынка и дополнительный индикатор легальности продукта для правоохранительных органов и потребителя", — добавил Груздев.
Введение минимальной цены поддержали и в British American Tobacco (BAT). Директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова отметила, что цена должна учитывать все налоги на пачку сигарет, а также производственные, логистические и транзакционные издержки.
"Введение минимальной розничной цены не отразится на средней цене пачки, поскольку цены крупных легальных производителей уже учитывают все налоги и затраты. Основное влияние на цену сигарет оказывает повышение акцизов, поэтому дальнейшая индексация минимальной розничной цены должна осуществляться в соответствии с динамикой роста акцизной нагрузки", — сказала она.
Вместе с тем, по ее словам, введение минимальной цены — хороший шаг в борьбе с нелегальной продукцией. В свою очередь, директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок Philip Morris International (PMI) в России Александр Мироненко отметил, что введение единой минимальной цены сигарет станет индикатором, позволяющим идентифицировать нелегальную продукцию в магазинах.
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"Данная мера — при ее применении наряду с усилением контроля за оборотом нелегальной продукции и ужесточением ответственности за торговлю нелегальной продукцией — должна предотвратить падение налоговых доходов государства: общие потери бюджета от нелегального рынка, доля которого превысила десять процентов в первом квартале этого года, могут перейти отметку по итогам года в 70 миллиардов рублей. Введение единой минимальной цены станет также эффективным инструментом по существенному сокращению доступности сигарет для несовершеннолетних курильщиков", — добавил он.
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Госдума РФРоссияPhilip Morris InternationalЭкономика
Популярные комментарии
Ничто не заставит единоросов отказаться от легких для них последних для нас денег
19 ноября, 21:28
Александр Карпенко
8520408
А что делать тем курильщикам, которые хотели бы бросить, но сами не могут? Искать лекарей от табакокурения - весьма дорого, а бросить самому - силы воли не хватает... Так почему бы не организовать бесплатное излечение от табачной зависимости для желающих бросить, но не могущих сделать это самостоятельно? Акцизных денег от табака собирается в чьи-то госкарманы немало. Акцизы повышают под благовидным предлогом борьбы с курением. Так организуйте эту борьбу - оплатите лечение от табачной зависимости таким людям!
19 ноября, 21:43
Геннадий Тим
8250003
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