Моралес заявил, что временное правительство намерено распустить парламент

МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес сообщил во вторник, что временное правительство намерено распустить парламент, в котором большинство кресел принадлежит социалистам из его движения MAS.
"Правительство путчистов (лидера оппозиции Карлоса) Месы, (оппозиционера Луиса) Камачо, (и. о. президента Жанин) Аньес планируют закрыть Многонациональную законодательную ассамблею", - написал Моралес в Twitter.
Ранее руководитель аппарата временного президента Боливии Херес Хустиниано сообщал о возможности проведения новых выборов президента без согласования с парламентским большинством. Правительство выразило уверенность, что в случае сложностей сможет использовать декрет президента, позволяющий обойти согласование с депутатами.
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.