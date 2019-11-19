Вупи Голдберг рассказала, почему предпочитает жить одна

"Когда ты решаешь жить с кем-то, ты обязан спрашивать мнение этого человека, слушать его и обсуждать. Я не хочу этого делать. Я не хочу ни с кем делить деньги. Я знаю, что это ужасно, но я не хочу", - пояснила 64-летняя актриса.