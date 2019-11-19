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РИА Новости

В МИД осудили намерение США восстановить санкции против объекта в Фордо

19:36 19.11.2019 (обновлено: 19:48 19.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва решительно осуждает заявления госсекретаря США Майка Помпео по возвращению санкций против объекта в иранском Фордо, намерения Вашингтона являются вопиющим нарушением международных обязательств, заявили во вторник в российском МИД.
Накануне Помпео заявил, что Вашингтон с 15 декабря 2019 года отменяет исключение из санкций в отношении ядерного объекта в иранском Фордо. Он отметил, что такое решение принято в ответ на решение Тегерана о начале работ по обогащению урана на данном объекте.
"Подобные решения - очередной пример вопиющего нарушения международных обязательств со стороны США и их безответственного отношения как к заключаемым соглашениям, так и решениям Совета Безопасности ООН, которые они не только не стесняются открыто нарушать, но и стараются затруднить процесс выполнения всеми остальными странами. Столь беспардонное поведение одного из крупнейших государств, претендующих на глобальное лидерство, заслуживает самого решительного осуждения", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"С учетом американских заявлений потребуется содержательная реакция со стороны Совместной комиссии СВПД. Надеемся, что наши европейские коллеги найдут в себе силы пойти дальше дежурных сожалений по поводу действий США и вместе с нами и Китаем встать на защиту СВПД, включившись в реальную работу по поддержанию жизнеспособности и устойчивости всеобъемлющих договорённостей и надежно укрыв проект по Фордо, а также другие важные элементы "ядерной сделки" от санкционных нападок со стороны США", - подчеркнули в российском МИД.
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При этом отмечается, что российские специалисты продолжат "тесное взаимодействие с иранской стороной на этом участке, в том числе с целью создания соответствующих условий и защищенной среды для продолжения начатых работ" в Фордо.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года. Тегеран ответил ровно год спустя, на данный момент Иран приступил к четвертому этапу сокращения обязательств, при этом власти ИРИ отмечают, что данная возможность предоставляется им в соответствии с параграфом 26 СВПД.
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоООНМИД РФРоссияИранСШАВ мире
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