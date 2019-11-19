Лауреатов премии "Наше Подмосковье" наградили в Красногорске

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. 19 ноября в концертном зале "Крокус Сити Холл" наградили победителей губернаторской премии "Наше Подмосковье". Лауреаты – авторы лучших проектов получат на их реализацию по 180 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
В конкурсе были представлены 23 тысячи проектов, которые так или иначе способствуют развитию региона. Участников разделили на четыре группы по номинациям: "Творчество и духовное наследие", "Прорыв", "Волонтерство и благотворительность" и "Экология". Большинство проектов было посвящено благотворительности и волонтерству. В первую очередь жюри оценивало социальную значимость, практичность и уникальность проектов.
Награды вручал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Понятно, что вы делаете добрые и важные дела – дарите внимание и заботу – не потому, что существует премия, а потому что вам это велит ваше сердце. И мне приятно, что премия стала традиционной, а количество ее участников не уменьшается", – подчеркнул Андрей Воробьев.
Благодаря премии 439 проектов будут реализованы. Среди них программа социокультурной реабилитации молодых инвалидов Подольска "Исцеление словом", проект помощи безнадзорным животным "Счастье в руки" из Мытищ и школа будущих матерей Талдомского округа.
Вручение премии губернатора "Наше Подмосковье" проходит уже в седьмой раз. За это время в конкурсе участвовало более 230 тысяч жителей региона, из них 11 778 получили денежные премии.