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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

РПЦ в вопросах безопасности прихожан доверяет компетентным органам

19:34 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУсиленные меры безопасности у Храма Христа Спасителя во время празднования Пасхи
Усиленные меры безопасности у Храма Христа Спасителя во время празднования Пасхи
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости, Артем Буденный. В Русской православной церкви полностью доверяют свою безопасность компетентным ведомствам, а в случае угрозы безопасности прихожан представители РПЦ готовы выполнить рекомендации правоохранительных органов, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что на горячую линию ФСБ поступило обращение от неизвестных, угрожавших взорвать храмы в Москве. Комментируя эту информацию, Вахтанг Кипшидзе отметил, что Церковь знает об этих угрозах и "полностью доверяет свою безопасность компетентным органам".
"Мы слышали о том, что была анонимная угроза. Церковь в данном случае последует рекомендациям со стороны правоохранительных органов и специальных служб, если такие советы и рекомендации нам направят. Насколько мне известно, угроза не являлась серьезной в той степени, чтобы она требовала каких-то действий с нашей стороны", - сказал Кипшидзе.
По его словам, если угроза будет признана серьезной и "о ней нужно будет уведомить прихожан нашей Церкви, мы их уведомим". Он также предположил, что верующие не боятся анонимных угроз. "Мне кажется, верующего человека, который хочет посетить церковь или храмы других религиозных общин нашей страны, не напугать анонимными угрозами", - сказал представитель РПЦ.
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Говоря о мерах безопасности, Кипшидзе отметил, что они "сильно отличается в разных храмах". Например, на территории некоторых приходов установлены системы видеонаблюдения, "которые можно использовать для расследования преступлений".
"В сельских приходах, где все друг друга знают… уровень угроз, в том числе терроризма, более низкий, чем в регионах, где есть террористическая активность, или в храмах, где многолюдно и вероятны правонарушения, например, кражи. В этих случаях настоятели храмов призывают прихожан быть осмотрительнее", - уточнил он.
В целом же "меры безопасности, которые применимы в местах скопления людей, применимы с разумными поправками и для церковных зданий", заключил Кипшидзе.
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Религия и мировоззрениеХрамыВахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскварелигиятерроризмБезопасностьОбщество
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