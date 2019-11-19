СК проверит обстоятельства смерти женщины в частной клинике в Москве

По данным ведомства, во вторник в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что сотрудники частной клиники на западе Москвы ввели пациентку в медикаментозную кому, не дав родственникам разрешения перевести ее в другую клинику. Со слов женщины, сотрудники медучреждения не выдали ее сестру из-за имеющейся задолженности по оплате медицинских услуг. В процессе переговоров пациентка скончалась в больнице.