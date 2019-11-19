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РИА Новости

ФАС и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве

19:30 19.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте ФАС.
"Руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов подписали соглашение о взаимодействии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что между службами будет налажено взаимодействие по обмену информацией в области профилактики нарушений антимонопольного законодательства, а также законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе услуг охраны.
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РосгвардияВиктор ЗолотовФедеральная антимонопольная служба РФИгорь АртемьевРоссияБезопасностьЭкономика
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