В Южной Осетии заявили, что грузинский врач умышленно нарушил границу

ЦХИНВАЛ, 19 ноя - РИА Новости. Нарушивший границу Нарушивший границу Южной Осетии грузинский врач Важи Гаприндашвили сделал это умышленно, ему предъявлено обвинение, идет следствие, заявил РИА Новости полномочный представитель президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев

Гаприндашвили - известный грузинский врач, который был задержан югоосетинскими пограничниками 9 ноября. Югоосетинская сторона обвиняет его в незаконном пересечении границы. Ранее комитет Госбезопасности Южной Осетии сообщил, что задержанный Гаприндашвили в качестве военврача участвовал в событиях августа 2008 года. Его дочь, Ирина Гаприндашвили, опровергла эту информацию, отметив, что в это время он лечил пациентов в Тбилиси, в том числе двух российских летчиков. МИД Грузии ранее заявил, что подключил мировое сообщество к освобождению врача.

"То, что Грузия подключает к этому вопросу мировое сообщество, говорит о том, что они хотят сделать из него героя. Но никакого героизма этот человек не совершил. Он умышленно нарушил границу Южной Осетии, чтобы показать, что он эту границу не признает и территория республики оккупирована", - заявил Джиоев.

Он добавил, Гаприндашвили приговорен Ленингорским судом к двум месяцам заключения. "Ему предъявлено обвинение в умышленном нарушении госграницы. Идёт следствие. В понедельник его навестили представители Красного Креста. Никаких проблем со здоровьем и содержанием у него нет. Сегодня на заседании с сопредседателями женевских дискуссий эта тема поднималась. Мы объяснили им нашу позицию", - отметил он.