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Республика Дагестан
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РИА Новости

Глава Дагестана инициировал проверку работы операторов по обращению с ТКО

19:10 19.11.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МАХАЧКАЛА, 19 ноя – РИА Новости. Проверка работы по обращению с ТКО в Дагестане, инициированная главой республики Владимиром Васильевым, выявила ряд недостатков в организации деятельности региональных операторов, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.
Проверка обращения с ТКО в Центральном, Северном и Южном территориальных округах региона была проведена зампредом правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым совместно с представителями Минприроды республики.

"В частности, временные места складирования отходов в Кумторкалинском, Буйнакском, Тарумовском и Ахтынском районах не огорожены совсем, либо имеют прорехи в ограде, что позволяет домашним копытным беспрепятственно проникать на свалки. Кроме того, "легкий мусор" из-за отсутствия сеточных ограждений может разлетаться на большие расстояния", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, одной из причин, не дающей регоператорам полноценно приступить к работе, является низкая собираемость оплаты с населения и юридических лиц за сбор и вывоз ТКО. Так, в среднем муниципалитеты оплачивают 30-35% стоимости таких услуг.
"Подводя итоги выездов по районам, Абдулмуслимов отметил несогласованность в вопросах обращения с ТКО между Минприроды РД, руководством муниципалитетов и представителями региональных операторов по обращению с ТКО. Зампред поручил разработать совместный план для решения проблем до конца года", - резюмировали в пресс-службе.
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Республика ДагестанОбщество
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