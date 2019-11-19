Глава Дагестана инициировал проверку работы операторов по обращению с ТКО

МАХАЧКАЛА, 19 ноя – РИА Новости. Проверка работы по обращению с ТКО в Проверка работы по обращению с ТКО в Дагестане , инициированная главой республики Владимиром Васильевым, выявила ряд недостатков в организации деятельности региональных операторов, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.

Проверка обращения с ТКО в Центральном, Северном и Южном территориальных округах региона была проведена зампредом правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым совместно с представителями Минприроды республики.

"В частности, временные места складирования отходов в Кумторкалинском, Буйнакском, Тарумовском и Ахтынском районах не огорожены совсем, либо имеют прорехи в ограде, что позволяет домашним копытным беспрепятственно проникать на свалки. Кроме того, "легкий мусор" из-за отсутствия сеточных ограждений может разлетаться на большие расстояния", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, одной из причин, не дающей регоператорам полноценно приступить к работе, является низкая собираемость оплаты с населения и юридических лиц за сбор и вывоз ТКО. Так, в среднем муниципалитеты оплачивают 30-35% стоимости таких услуг.