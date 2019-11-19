Омбудсмен рассказала об эвакуированных в прошлом году из Ирака детях

Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. Архивное фото

Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного

ПЕНЗА, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое детей, которых эвакуировали из Двое детей, которых эвакуировали из Ирака в прошлом году и забрали к себе бабушка с дедушкой из Пензенской области , нормально прошли адаптацию, сообщила РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

"В Сосновоборском районе у нас мальчик и девочка — брат и сестра — сейчас с бабушкой и дедушкой (живут). Ребенок (мальчик) в прошлом году учился в форме домашнего обучения, теперь уже готов ходить в обычную школу, (где) нормально занимается. Сестренка его садикового возраста. Там все нормально", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что дети были эвакуированы из Ирака в прошлом году.

Столярова добавила, что также помогала еще одной семье оформить документы на опеку ребенка, которого эвакуировали из Ирака в составе первой группы детей.

"Девочка еще одна была, которая должна была к нам приехать, но ее забрали дедушка и бабушка из Татарстана. Ей 15 лет, и она сейчас в Альметьевске. Это был самый первый рейс", - сказала омбудсмен, пояснив, что в итоге девочку решили забрать к себе дедушка и бабушка по линии другого родителя из Татарстана.

Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены к своим родственникам в 13 регионов России, в том числе в Пензенскую область.

Столярова ранее сообщила РИА Новости, что в составе четвертой группы в понедельник из Ирака эвакуировали четырех детей, которые прибудут в Пензенскую область и будут жить в регионе под опекой бабушки.