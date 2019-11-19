Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T19:09+0300
https://ria.ru/20191119/1561135435.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151068/89/1510688914_0:250:3076:1980_1036x0_80_0_0_6aeeafefb206904eaa4ef4cc6cd07727.jpg
РИА Новости

Омбудсмен рассказала об эвакуированных в прошлом году из Ирака детях

19:09 19.11.2019
228
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВо время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного
Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. Архивное фото
ПЕНЗА, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое детей, которых эвакуировали из Ирака в прошлом году и забрали к себе бабушка с дедушкой из Пензенской области, нормально прошли адаптацию, сообщила РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.
"В Сосновоборском районе у нас мальчик и девочка — брат и сестра — сейчас с бабушкой и дедушкой (живут). Ребенок (мальчик) в прошлом году учился в форме домашнего обучения, теперь уже готов ходить в обычную школу, (где) нормально занимается. Сестренка его садикового возраста. Там все нормально", - сказала собеседница агентства.
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Вчера, 01:47
Врач рассказал о здоровье российских детей, вернувшихся из Ирака
Она уточнила, что дети были эвакуированы из Ирака в прошлом году.
Столярова добавила, что также помогала еще одной семье оформить документы на опеку ребенка, которого эвакуировали из Ирака в составе первой группы детей.
"Девочка еще одна была, которая должна была к нам приехать, но ее забрали дедушка и бабушка из Татарстана. Ей 15 лет, и она сейчас в Альметьевске. Это был самый первый рейс", - сказала омбудсмен, пояснив, что в итоге девочку решили забрать к себе дедушка и бабушка по линии другого родителя из Татарстана.
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены к своим родственникам в 13 регионов России, в том числе в Пензенскую область.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
Вчера, 12:40
Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
Столярова ранее сообщила РИА Новости, что в составе четвертой группы в понедельник из Ирака эвакуировали четырех детей, которые прибудут в Пензенскую область и будут жить в регионе под опекой бабушки.
* запрещенная в России террористическая организация.
600005
Обсудить 0
ПензаИракПензенская областьРоссияВ мире
Рекомендуем
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Бабушка из Пензы станет опекуном эвакуированных из Ирака внуков
Спецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в Москву
Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
Самолет МЧС России
Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье
Заседание Верховной рады Украины
СМИ сообщили о судимости депутата "Слуги народа" за изнасилование
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
Автомобиль Следственного комитета РФ
В частном домовладении в Моршанске обнаружили тела женщины и двух мужчин
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
Пушков ответил на заявление Зеленского по Донбассу
Граница Южной Осетии и Грузии
В Южной Осетии заявили, что грузинский врач умышленно нарушил границу
Автомобили скорой помощи
В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище
Инспектор ГИБДД
Глава ГИБДД рассказал, в каких ДТП чаще всего гибнут люди
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Врач рассказал о здоровье российских детей, вернувшихся из Ирака
Газораспределительная станция
В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от поставок газа
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Российско-белорусские переговоры продолжаются более пяти часов
Строительство газопровода Турецкий поток
"Газпром" заполнил обе нитки "Турецкого потока" газом
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького.
Актеры МХАТа имени Горького обратились к Путину с просьбой защитить театр
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
00:30Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
00:29Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение
Лента новостейМолния