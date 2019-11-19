Российско-белорусские переговоры продолжаются более пяти часов

ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости. Российско-белорусские консультации в рамках нынешнего заседания совета министров Союзного государства продолжаются уже более пяти часов, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят во вторник в Горках - подмосковной резиденции председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
В первой половине дня российский премьер и его белорусский коллега Сергей Румас провели отдельную короткую встречу в формате тет-а-тет, она прошла в закрытом от прессы режиме.
Далее общение продолжилось в формате заседания союзного совмина, в котором приняли участие главы правительств двух стран.
Медведев в ходе своего выступления отметил, что обсуждение предложений по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества будет проходить и в формате совета министров Союзного государства, и в ходе дальнейших консультаций представителей обеих делегаций, которые запланированы на этот день.