Российско-белорусские переговоры продолжаются более пяти часов

Медведев в ходе своего выступления отметил, что обсуждение предложений по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества будет проходить и в формате совета министров Союзного государства, и в ходе дальнейших консультаций представителей обеих делегаций, которые запланированы на этот день.