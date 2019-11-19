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РИА Новости

Российско-белорусские переговоры продолжаются более пяти часов

19:01 19.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости. Российско-белорусские консультации в рамках нынешнего заседания совета министров Союзного государства продолжаются уже более пяти часов, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят во вторник в Горках - подмосковной резиденции председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
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В первой половине дня российский премьер и его белорусский коллега Сергей Румас провели отдельную короткую встречу в формате тет-а-тет, она прошла в закрытом от прессы режиме.
Далее общение продолжилось в формате заседания союзного совмина, в котором приняли участие главы правительств двух стран.
Медведев в ходе своего выступления отметил, что обсуждение предложений по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества будет проходить и в формате совета министров Союзного государства, и в ходе дальнейших консультаций представителей обеих делегаций, которые запланированы на этот день.
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Сергей РумасДмитрий МедведевСоюзное государствоБелоруссияРоссияВ мире
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