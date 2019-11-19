Девять релизов "Мелодии" включены в лонг-лист музыкальной премии ICMA

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Девять релизов российского лейбла "Фирма Мелодия" выдвинуты на соискание наград Международной премии в области классической музыки (ICMA) в 2019 году, сообщили в пресс-службе организации.

"На соискание наград будущего года жюри Международной премии классической музыки (ICMA) номинировало 390 аудио- и видеозаписей 130 лейблов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые записи "Мелодии" представлены в таких номинациях, как "Contemporary music" с мировой премьерой "Буковинских песен" Леонида Десятникова в исполнении Алексея Гориболя, "Solomusic" – "Бриттен: три сюиты для виолончели соло" в исполнении Александра Рамма и "Chamber music" - "Hommage to Kreisler & Rachmaninoff" в исполнении Дмитрия Ситковецкого и Лукаса Генюшаса".

"Финалисты будут объявлены 16 декабря, а имена победителей ICMA будут обнародованы 21 января 2020 года. Церемония награждения и гала-концерт пройдут в Teatro de la Maestranza в Севилье 30 апреля 2020 года при участии Королевского симфонического оркестра Севильи под управлением Джона Аксельрода", - заключили в пресс-службе "Мелодии".