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РИА Новости

Девять релизов "Мелодии" включены в лонг-лист музыкальной премии ICMA

18:59 19.11.2019 (обновлено: 19:13 19.11.2019)
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© РИА Новости / Рудольф АлфимовГотовая продукция Апрелевского завода грампластинок.
Готовая продукция Апрелевского завода грампластинок.
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Девять релизов российского лейбла "Фирма Мелодия" выдвинуты на соискание наград Международной премии в области классической музыки (ICMA) в 2019 году, сообщили в пресс-службе организации.
"На соискание наград будущего года жюри Международной премии классической музыки (ICMA) номинировало 390 аудио- и видеозаписей 130 лейблов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые записи "Мелодии" представлены в таких номинациях, как "Contemporary music" с мировой премьерой "Буковинских песен" Леонида Десятникова в исполнении Алексея Гориболя, "Solomusic" – "Бриттен: три сюиты для виолончели соло" в исполнении Александра Рамма и "Chamber music" - "Hommage to Kreisler & Rachmaninoff" в исполнении Дмитрия Ситковецкого и Лукаса Генюшаса".
"Финалисты будут объявлены 16 декабря, а имена победителей ICMA будут обнародованы 21 января 2020 года. Церемония награждения и гала-концерт пройдут в Teatro de la Maestranza в Севилье 30 апреля 2020 года при участии Королевского симфонического оркестра Севильи под управлением Джона Аксельрода", - заключили в пресс-службе "Мелодии".
Международная премия в области классической музыки (ICMA) – самая авторитетная в мире награда, которая вручается за достижения в звукозаписи и исполнительском искусстве. Жюри премии состоит из главных редакторов, критиков и журналистов, пишущих о классической музыке.
Дирижер Юрий Башмет
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