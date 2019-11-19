"Газпром" заполнил обе нитки "Турецкого потока" газом

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Газпром" заполнил сырьем обе нитки газопровода "Турецкий поток", говорится в пресс-релизе компании.

Подчеркивается, что завершаются пуско-наладочные работы перед вводом трубы в эксплуатацию. Согласно плану это должно произойти до конца года.

"Заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции", — сообщает "Газпром".

К началу работы готовы компрессорная станция "Русская" и "участок берегового примыкания" на территории России.

Также заканчиваются пуско-наладочные работы на приемном терминале в Турции.