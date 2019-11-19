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РИА Новости

"Газпром" заполнил обе нитки "Турецкого потока" газом

19:00 19.11.2019 (обновлено: 20:26 19.11.2019)
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© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Газпром" заполнил сырьем обе нитки газопровода "Турецкий поток", говорится в пресс-релизе компании.
Подчеркивается, что завершаются пуско-наладочные работы перед вводом трубы в эксплуатацию. Согласно плану это должно произойти до конца года.
"Заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции", — сообщает "Газпром".
К началу работы готовы компрессорная станция "Русская" и "участок берегового примыкания" на территории России.
Также заканчиваются пуско-наладочные работы на приемном терминале в Турции.
Две нитки газопровода "Турецкий поток" по проекту имеют мощность по 15,75 миллиарда кубометров. Первая будет поставлять российский газ турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Восточной Европы.
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Турецкий потокГазпромТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Надо по больше таких новостей, смотришь не братья за шевелятся и начнут головой думать а не 5ой точкой
19 ноября, 19:15
ПМПавлик Морозов
12060019
Да как вовремя то))
19 ноября, 19:25
eaermak agat
9720002
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