СК опубликовал видео, на котором автомобиль падает в яму с кипятком в Пензе

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал в YouTube видео, на котором автомобиль падает в яму с кипятком в Пензе.
На записи видно, как машина на ходу проваливается правыми колесами в яму с дымящимся кипятком, а затем переворачивается и погружается в нее полностью. На следующих кадрах перевернутую искореженную машину забирает эвакуатор, из нее вываливается земля.
Трагедия произошла утром. Автомобиль "Лада Ларгус" провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. В машине находились два человека, они скончались на месте. СК возбудил уголовное дело.
В компании "Т Плюс" заявили РИА Новости, что окажут семьям погибших всю необходимую помощь. По информации энергетиков, из-за прорыва теплосетей в районе, где провалился автомобиль, без теплоснабжения остались 67 многоквартирных домов и шесть социально значимых объектов.