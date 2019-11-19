СК опубликовал видео, на котором автомобиль падает в яму с кипятком в Пензе

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. опубликовал в YouTube видео, на котором автомобиль падает в яму с кипятком в Следственный комитет опубликовал ввидео, на котором автомобиль падает в яму с кипятком в Пензе

На записи видно, как машина на ходу проваливается правыми колесами в яму с дымящимся кипятком, а затем переворачивается и погружается в нее полностью. На следующих кадрах перевернутую искореженную машину забирает эвакуатор, из нее вываливается земля.

Трагедия произошла утром. Автомобиль "Лада Ларгус" провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. В машине находились два человека, они скончались на месте. СК возбудил уголовное дело.