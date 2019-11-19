Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T18:24+0300
https://ria.ru/20191119/1561133293.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150484/75/1504847562_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_92f62df19a6bd3ec9d0f95da3e862103.jpg
РИА Новости

Глава Приморья шел до работы пешком из-за пробок после снежного циклона

18:24 19.11.2019
576
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Кожемяко
Олег Кожемяко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Олег Кожемяко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко из-за пробок решил дойти до работы пешком, оценив ситуацию во Владивостоке как "коллапс", об этом он сообщил в своем Instagram.
"Вот она, пробка на Алеутской, 20 минут спускаемся с Уткинской, просвета не видать. Коллапс какой-то, полностью до вокзала. Наверное, быстрее дойти пешком до работы. Кстати, так сейчас и сделаем", - сообщает в своем видео губернатор.
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице Олега Кожемяков в InstagramПробка во Владивостоке
Пробка во Владивостоке
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице Олега Кожемяков в Instagram
Пробка во Владивостоке
Десятибалльные пробки продолжают сковывать движение автотранспорта во Владивостоке после снежного циклона. Второй день весь город стоит в пробках. А в центре Владивостока, где расположены городская и краевая администрации, по словам жителей, "все стоит колом". В этом во вторник вечером убедился и глава региона, который во второй части своих "сториз" уже идет по улице.
"Самый надежный способ - пройти пешком по улицам и добраться до работы. С такими пробками это единственный верный выход для центра города на данном этапе. Пробки ужасные", - отметил глава региона.
На кадрах видно, что скорость машин, которые двигаются по Алеутской и Светланской, заметно меньше скорости пешехода.
Ранее в муниципалитете заявляли, что накануне на улицах всю ночь работала снегоуборочная техника и дороги расчищены.
© Фото : Администрация Приморского края/Никита ЧудновскийГубернатор Приморья Олег Кожемяко
Губернатор Приморья Олег Кожемяко
© Фото : Администрация Приморского края/Никита Чудновский
Губернатор Приморья Олег Кожемяко
Транспортный коллапс во Владивостоке наблюдается вторые сутки после снежного циклона. Из-за сильного ветра и метели в Приморье 18 ноября были задержаны десятки авиарейсов, отменены 60 автобусных рейсов по краю. Кроме того, временно было закрыто движение рейсовых автобусов на федеральных трассах А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток и А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре, а также на участке с 5-го по 34-й километр федеральной трассы А-375 "Восток" Хабаровск - Находка.
По данным синоптиков, в городе за ночь и утро понедельника выпало полторы месячные нормы осадков - 43 миллиметра при месячной норме в 31 миллиметр.
Губернатор заявил, что по завершении расчистки дорог края всем главам городов и районов Приморья будет дана оценка эффективности. Он также поручил обратить внимание на необходимость корректировки режима работы предприятий после получения предупреждений о циклонах.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
18 ноября, 18:41
Захарова рассказала, в каких случаях пользуется московским метро
833001
Обсудить 3
Олег КожемякоРоссияПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Кот Виктор
Хозяину толстого кота предложили вручить премию "Звезда Дальнего Востока"
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала, в каких случаях пользуется московским метро
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Российско-белорусские переговоры продолжаются более пяти часов
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького.
Актеры МХАТа имени Горького обратились к Путину с просьбой защитить театр
Подполковник армии США, ветеран иракской войны Александер Виндман
Эксперт Белого дома назвал требования Трампа к Зеленскому неприемлемыми
Рождественская ярмарка Штрицельмаркт в Дрездене, Германия
АТОР: россияне стали реже интересоваться новогодними турами в Европу
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
Пушков ответил на заявление Зеленского по Донбассу
Готовая продукция Апрелевского завода грампластинок.
Девять релизов "Мелодии" включены в лонг-лист музыкальной премии ICMA
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В "Нафтогазе" ответили на предложение России по скидке на газ
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Посол Сирии назвал последствия вмешательства во внутренние дела страны
Города мира. Лондон
Британия отказала в визе нескольким российским журналистам, заявил источник
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Строительство газопровода Турецкий поток
"Газпром" заполнил обе нитки "Турецкого потока" газом
Бал дебютанток Tatler
Дочери и внучки самых влиятельных людей России дебютировали на балу Tatler
Граница Южной Осетии и Грузии
В Южной Осетии заявили, что грузинский врач умышленно нарушил границу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
00:30Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
00:29Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение
Лента новостейМолния