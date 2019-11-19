Глава Приморья шел до работы пешком из-за пробок после снежного циклона

"Вот она, пробка на Алеутской, 20 минут спускаемся с Уткинской, просвета не видать. Коллапс какой-то, полностью до вокзала. Наверное, быстрее дойти пешком до работы. Кстати, так сейчас и сделаем", - сообщает в своем видео губернатор.

Десятибалльные пробки продолжают сковывать движение автотранспорта во Владивостоке после снежного циклона. Второй день весь город стоит в пробках. А в центре Владивостока, где расположены городская и краевая администрации, по словам жителей, "все стоит колом". В этом во вторник вечером убедился и глава региона, который во второй части своих "сториз" уже идет по улице.

"Самый надежный способ - пройти пешком по улицам и добраться до работы. С такими пробками это единственный верный выход для центра города на данном этапе. Пробки ужасные", - отметил глава региона.

На кадрах видно, что скорость машин, которые двигаются по Алеутской и Светланской, заметно меньше скорости пешехода.

Ранее в муниципалитете заявляли, что накануне на улицах всю ночь работала снегоуборочная техника и дороги расчищены.

© Фото : Администрация Приморского края/Никита Чудновский Губернатор Приморья Олег Кожемяко © Фото : Администрация Приморского края/Никита Чудновский Губернатор Приморья Олег Кожемяко

Транспортный коллапс во Владивостоке наблюдается вторые сутки после снежного циклона. Из-за сильного ветра и метели в Приморье 18 ноября были задержаны десятки авиарейсов, отменены 60 автобусных рейсов по краю. Кроме того, временно было закрыто движение рейсовых автобусов на федеральных трассах А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток и А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре, а также на участке с 5-го по 34-й километр федеральной трассы А-375 "Восток" Хабаровск - Находка.

По данным синоптиков, в городе за ночь и утро понедельника выпало полторы месячные нормы осадков - 43 миллиметра при месячной норме в 31 миллиметр.