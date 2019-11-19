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РИА Новости

Эксперт Белого дома назвал требования Трампа к Зеленскому неприемлемыми

18:16 19.11.2019
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© REUTERS / Erin ScottПодполковник армии США, ветеран иракской войны Александер Виндман
Подполковник армии США, ветеран иракской войны Александер Виндман
© REUTERS / Erin Scott
Подполковник армии США, ветеран иракской войны Александер Виндман. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Эксперт Белого дома подполковник Александер Виндман назвал "неприемлемыми" требования президента Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, изложенные в телефонном звонке 25 июля.
"Я был обеспокоен звонком. То, что я услышал, было неуместно... Неуместно, чтобы президент Соединенных Штатов требовал от иностранного правительства провести расследование против гражданина США, его политического оппонента", - заявил Виндман на слушаниях по импичменту Трампу в конгрессе.
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По его словам, подобное расследование было бы воспринято как "партийная игра". "Это без сомнения имело бы результатом потерю Украиной двухпартийной поддержки (в конгрессе), это подорвало бы национальную безопасность и служило бы продвижению стратегических целей России в регионе", - заявил Виндман.
Он уточнил, что сообщил о своих сомнениях относительно содержания звонка сразу после того, как тот имел место. При этом разбирательство относительно звонка было начато по жалобе другого сотрудника.
Виндман рассказал, что эмигрировал в США из СССР в детском возрасте, описал свою службу в американских вооруженных силах. Он также осудил тех, кто критикует его семью, и сказал, что опасается за ее безопасность. Виндман публично обратился к своему отцу и заявил, что тот принял правильное решение, уехав из СССР в США.
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Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на ее разморозку расследования против своего политического оппонента - кандидата в президенты Джо Байдена. Во вторник в палате представителей началась вторая неделя открытых слушаний по импичменту.
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Александер ВиндманИмпичмент Дональда ТрампаДональд ТрампАдминистрация президента СШАВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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