Калужские власти объяснили рост интереса пенсионеров к рынку труда

КАЛУГА, 19 ноя - РИА Новости. Калужская область вошла в топ-10 регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров благодаря ряду причин - это профессиональное обучение пожилых людей, временное трудоустройство, проведение ярмарок вакансий, а также развитие системы наставничества, сообщило региональное министерство труда и соцзащиты.

Согласно исследованию РИА Новости , наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, включая Калужскую область, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае. Калужская область набрала 60,8 балла из 100 возможных и заняла седьмую строчку рейтинга.

Министерство отметило, что власти предпринимают ряд мер по трудоустройству пенсионеров и предпенсионеров. "Эта работа включает организацию временного трудоустройства, профессионального обучения, психологическую поддержку и социальную адаптацию, проведение ярмарок вакансий, а также содействие предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении. В частности, благодаря профобучению в 2019 году удалось трудоустроиться более 1000 пожилым людям.

По данным министерства, ежегодно в службу занятости населения Калужской области обращается свыше 3 тысяч граждан предпенсионного возраста и пенсионеров, для них в региональном банке вакансий есть более 11 тысяч предложений.

Эффективным инструментом поддержки занятости власти считают и институт наставничества - когда работник за денежное вознаграждение передает свой опыт молодым коллегам. Важность этой работы прописана в трехстороннем соглашении между Калужским областным советом профсоюзов, областными объединениями работодателей и региональным правительством.