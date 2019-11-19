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Калужская область
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РИА Новости

Калужские власти объяснили рост интереса пенсионеров к рынку труда

18:15 19.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения
Центр занятости населения
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КАЛУГА, 19 ноя - РИА Новости. Калужская область вошла в топ-10 регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров благодаря ряду причин - это профессиональное обучение пожилых людей, временное трудоустройство, проведение ярмарок вакансий, а также развитие системы наставничества, сообщило региональное министерство труда и соцзащиты.
Согласно исследованию РИА Новости, наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, включая Калужскую область, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае. Калужская область набрала 60,8 балла из 100 возможных и заняла седьмую строчку рейтинга.
Министерство отметило, что власти предпринимают ряд мер по трудоустройству пенсионеров и предпенсионеров. "Эта работа включает организацию временного трудоустройства, профессионального обучения, психологическую поддержку и социальную адаптацию, проведение ярмарок вакансий, а также содействие предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении. В частности, благодаря профобучению в 2019 году удалось трудоустроиться более 1000 пожилым людям.
По данным министерства, ежегодно в службу занятости населения Калужской области обращается свыше 3 тысяч граждан предпенсионного возраста и пенсионеров, для них в региональном банке вакансий есть более 11 тысяч предложений.
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Эффективным инструментом поддержки занятости власти считают и институт наставничества - когда работник за денежное вознаграждение передает свой опыт молодым коллегам. Важность этой работы прописана в трехстороннем соглашении между Калужским областным советом профсоюзов, областными объединениями работодателей и региональным правительством.
"Разработка целевой модели института наставничества заложена в дорожную карту внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Калужской области", - подчеркнуло министерство. Отмечается, что в области планируют ввести региональный знак отличия "Почетный наставник", что "благоприятно скажется на укреплении кадрового потенциала трудовых коллективов, позволит по достоинству оценить труд старшего поколения, в том числе работников предпенсионного возраста".
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