Ирина Шейк возглавила рейтинг журнала Maxim

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российская супермодель и актриса Ирина Шейк возглавила рейтинг самых сексуальных женщин страны по версии мужского журнала Maxim.
Бывшая возлюбленная голливудская актера Брэдли Купера второй год подряд возглавляет список, в который вошло сто российских знаменитостей.
На этот раз за нее проголосовало 2458 читателей.
Второе место заняла актриса Любовь Аксенова (2382 голоса), третье — певица Ольга Серябкина (2632 голоса).
"Я три раза была на обложке журнала MAXIM. Каждый из них давал мне максимально прочувствовать свою женственность. И этот ежегодный рейтинг всегда дико радует", — написала экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина в инстаграме.
В рейтинг также включили Елену Темникову (шестое место), Веру Брежневу (седьмое место), Насту Каменских (восьмое место), Анастасию Ивлееву (18-е место), Ани Лорак (25-е место) и других.
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