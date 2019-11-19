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РИА Новости

Ирина Шейк возглавила рейтинг журнала Maxim

23:45 19.11.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСупермодель Ирина Шейк
Супермодель Ирина Шейк
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российская супермодель и актриса Ирина Шейк возглавила рейтинг самых сексуальных женщин страны по версии мужского журнала Maxim.
Бывшая возлюбленная голливудская актера Брэдли Купера второй год подряд возглавляет список, в который вошло сто российских знаменитостей.
На этот раз за нее проголосовало 2458 читателей.
Второе место заняла актриса Любовь Аксенова (2382 голоса), третье — певица Ольга Серябкина (2632 голоса).

"Я три раза была на обложке журнала MAXIM. Каждый из них давал мне максимально прочувствовать свою женственность. И этот ежегодный рейтинг всегда дико радует", — написала экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина в инстаграме.

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Актриса Любовь Аксенова (Новикова)

Актриса Любовь Аксенова
1 из 6

Актриса Любовь Аксенова (Новикова)

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ольга Серябкина (Molly)

Ольга Серябкина
2 из 6

Ольга Серябкина (Molly)

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Певица Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева
3 из 6

Певица Вера Брежнева

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Елена Темникова

Певица Елена Темникова
4 из 6

Елена Темникова

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© Фото : страница Анастасии Ивлеевой в InstagramАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева
5 из 6
Анастасия Ивлеева
© Фото : страница Анастасии Ивлеевой в Instagram
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Певица Ани Лорак

Певица Ани Лорак выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России Игоря Крутого в Сочи
6 из 6

Певица Ани Лорак

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
1 из 6

Актриса Любовь Аксенова (Новикова)

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
2 из 6

Ольга Серябкина (Molly)

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 6

Певица Вера Брежнева

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
4 из 6

Елена Темникова

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 6
Анастасия Ивлеева
© Фото : страница Анастасии Ивлеевой в Instagram
6 из 6

Певица Ани Лорак

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
В рейтинг также включили Елену Темникову (шестое место), Веру Брежневу (седьмое место), Насту Каменских (восьмое место), Анастасию Ивлееву (18-е место), Ани Лорак (25-е место) и других.
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КультураЕлена ТемниковаОльга СерябкинаАнастасия ИвлееваНовости культурыШоу-бизнесИрина ШейкВера БрежневаАни Лорак
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