Сбербанк продаст "золотую акцию" "Яндекса" за один евро

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Правление Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" обратно этой компании за один евро, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Ранее "Яндекс" сообщил, что компания планирует провести реструктуризацию и создать в своей структуре Фонд общественных интересов. Именно ему передадут "золотую акцию".

Фонд получит возможность выдвигать двух кандидатов в совет директоров и будет согласовывать сделки по консолидации более десяти процентов голосующих или экономических акций в одних руках.

Он также сможет накладывать вето на решения по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.