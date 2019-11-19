Сбербанк продаст "золотую акцию" "Яндекса" за один евро

Ранее "Яндекс" сообщил, что компания планирует провести реструктуризацию и создать в своей структуре Фонд общественных интересов. Именно ему передадут "золотую акцию".
Фонд получит возможность выдвигать двух кандидатов в совет директоров и будет согласовывать сделки по консолидации более десяти процентов голосующих или экономических акций в одних руках.
Он также сможет накладывать вето на решения по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.
Сбербанк владеет "золотой акцией" "Яндекса" с 2009 года. Она дает право накладывать вето на продажу более 25% акций компании.