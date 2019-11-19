Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T19:37+0300
https://ria.ru/20191119/1561132538.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152752/90/1527529051_0:10:3170:1793_1036x0_80_0_0_e42521b84ee34f8288382cae17cf2ac6.jpg
РИА Новости

Сбербанк продаст "золотую акцию" "Яндекса" за один евро

18:06 19.11.2019 (обновлено: 19:37 19.11.2019)
1259
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" обратно этой компании за один евро, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Ранее "Яндекс" сообщил, что компания планирует провести реструктуризацию и создать в своей структуре Фонд общественных интересов. Именно ему передадут "золотую акцию".
Фонд получит возможность выдвигать двух кандидатов в совет директоров и будет согласовывать сделки по консолидации более десяти процентов голосующих или экономических акций в одних руках.
Он также сможет накладывать вето на решения по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.
Сбербанк владеет "золотой акцией" "Яндекса" с 2009 года. Она дает право накладывать вето на продажу более 25% акций компании.
Работа офиса компании Mail.ru.
Вчера, 11:47
Сбербанк и Mail.ru Group объявили о стратегическом сотрудничестве
416115
Обсудить 0
ЯндексСбербанк РоссииРоссияЭкономика
Рекомендуем
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Строительство газопровода Турецкий поток
"Газпром" заполнил обе нитки "Турецкого потока" газом
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В "Нафтогазе" ответили на предложение России по скидке на газ
Добыча золота
Старатели Магаданской области побили 40-летний рекорд по добыче золота
Облик лунного посадочного аппарата-попрыгунчика от КБ Южное
Украина собралась построить город на Луне
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Киселев назвал принятие в I чтении законопроекта о виноделии вдохновляющим
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск
Продажа смартфонов
Госдума во II чтении запретила продажу техники без российского ПО
Работники в офисе
Forbes назвал лучших работодателей в России
Газодобывающее предприятие на Украине
В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Переговоры Медведева и Румаса завершились после семи часов
Продажа сигарет
Табачные компании поддержали введение единой минимальной цены сигарет
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
Пушков ответил на заявление Зеленского по Донбассу
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит обстоятельства смерти женщины в частной клинике в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
00:30Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
00:29Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение
Лента новостейМолния