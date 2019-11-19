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РИА Новости

На Украине заявили о готовности к диалогу в рамках "нормандского формата"

18:03 19.11.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Киев открыт к диалогу в рамках встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по урегулированию в Донбассе и готов к поиску компромисса, заявил во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями, открытым разумом. Готовы принять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого так давно жаждут" - сказал Пристайко на брифинге.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 11:50
В МИД отметили значимость саммита в "нормандском формате"
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