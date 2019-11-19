На Украине заявили о готовности к диалогу в рамках "нормандского формата"

Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями, открытым разумом. Готовы принять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого так давно жаждут" - сказал Пристайко на брифинге.