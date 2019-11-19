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РИА Новости

В ГД внесли проект, разрешающий оплачивать маткапиталом частные детсады

17:57 19.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкДети в частном детском саду
Дети в частном детском саду
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Дети в частном детском саду. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату детсадов, учредителями которых выступают индивидуальные предприниматели, следует из электронной базы данных ГД.
Проект внесли депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Голушко, Алена Аршинова и Оксана Пушкина.
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"С учетом распространенности использования организационно-правовой формы "индивидуальный предприниматель" при оказании услуг дошкольного образования и во избежание ограничения конкуренции и дискриминации субъектов предпринимательской деятельности по принципу организационно-правовой формы представляется обоснованным внесение изменений в законодательство, устанавливающих однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, в 2018 году его размер составляет 453 тысячи рублей. Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты маткапитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
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