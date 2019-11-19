В ГД внесли проект, разрешающий оплачивать маткапиталом частные детсады

В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году

В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году

"С учетом распространенности использования организационно-правовой формы "индивидуальный предприниматель" при оказании услуг дошкольного образования и во избежание ограничения конкуренции и дискриминации субъектов предпринимательской деятельности по принципу организационно-правовой формы представляется обоснованным внесение изменений в законодательство, устанавливающих однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность", - говорится в пояснительной записке к документу.