В Чечне встретили вернувшихся из Сирии военных полицейских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости. Подразделение военной полиции Южного военного округа, вернувшееся из командировки в Сирию, торжественно встретили в Чечне, сообщает во вторник пресс-служба ЮВО.
"На территории мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного на территории Чечни, прошел торжественный митинг, посвященный встрече подразделений военной полиции из Сирии", - говорится в информации.
Домой вернулись около 300 военнослужащих. Их встретили представители руководства Минобороны и военного округа, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие. Военным вручили ведомственные и государственные награды.