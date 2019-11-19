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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

В Чечне встретили вернувшихся из Сирии военных полицейских

17:54 19.11.2019
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости. Подразделение военной полиции Южного военного округа, вернувшееся из командировки в Сирию, торжественно встретили в Чечне, сообщает во вторник пресс-служба ЮВО.
"На территории мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного на территории Чечни, прошел торжественный митинг, посвященный встрече подразделений военной полиции из Сирии", - говорится в информации.
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Домой вернулись около 300 военнослужащих. Их встретили представители руководства Минобороны и военного округа, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие. Военным вручили ведомственные и государственные награды.
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Война в СирииЮжный военный округЧечняСирияВ мире
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