В Чечне встретили вернувшихся из Сирии военных полицейских

"На территории мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного на территории Чечни, прошел торжественный митинг, посвященный встрече подразделений военной полиции из Сирии", - говорится в информации.

Военное присутствие России в Сирии сохраняет баланс в мире, заявил Асад

Военное присутствие России в Сирии сохраняет баланс в мире, заявил Асад

Домой вернулись около 300 военнослужащих. Их встретили представители руководства Минобороны и военного округа, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие. Военным вручили ведомственные и государственные награды.