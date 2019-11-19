В Госдуме оценили преимущества нового закона о виноградарстве и виноделии

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Отечественные производители вина с принятием нового законопроекта о виноградарстве и виноделии получат существенную государственную поддержку, в том числе и финансовую, а дальнейшее развитие отрасли позволит трудоустроить многих людей в сельских регионах, считает первый зампред фракции Отечественные производители вина с принятием нового законопроекта о виноградарстве и виноделии получат существенную государственную поддержку, в том числе и финансовую, а дальнейшее развитие отрасли позволит трудоустроить многих людей в сельских регионах, считает первый зампред фракции "Единая Россия" Госдуме Николай Панков.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Инициатива затрагивает самые разные сферы - от использования сырья до специфики продаж вина. Будет дано определение, какие напитки считаются российским вином, а какие - фальсификатом. При этом действие закона не будет распространяться на граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство не для реализации виноградарской продукции, а также на садоводов и огородников.

Это второй подобный законопроект, разработанный в России в последние годы. В начале октября Госдума отклонила проект о развитии виноградарства и виноделия в РФ (который был внесен в нижнюю палату в 2017 году), чтобы разработать новую редакцию.

"Для развития виноградарства и виноделия у нас есть не только ресурсы, но и традиции. Удалось побывать на отечественных виноградниках - знаю не понаслышке, какой это тяжелый и затратный труд. Прежде чем собрать хороший урожай, нужно потратить не один год, чтобы вырастить лозу. Производство затратное и по времени, и по деньгам. И потому для эффективной работы нужна поддержка в виде субсидий. А как иначе? Отечественным виноградарям требуется помощь, особенно на первых, самых сложных этапах производства. А в том, что качество их продукции будет на высоком уровне, - можно не сомневаться", - заявил Панков РИА Новости.

Также он отметил, что этот законопроект позволит финансово поддержать тех производителей винограда и виноделов, кто в своей работе использует отечественное сырье. Кроме того, подчеркивает депутат, в законопроекте будет прописано определение земли, которую можно использовать под виноградарство, "чтобы эту землю не растаскивали, а использовали по назначению".

Панков напомнил, что ранее была снижена ставка НДС с 20% до 10% в отношении, в том числе, и производителей винограда. Это также способствует улучшению условий для развития отрасли виноделия в России, считает депутат.