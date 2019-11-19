В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа России через Украину должен продолжаться после 2019 года.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
"Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", — сказал Маас. Трансляцию вел телеканал "Наш".
При этом он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту России Владимиру Путину, что "реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем для нее очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
"Мы сейчас находимся в периоде реализации этих обещаний для того, чтобы этот газовый транзит был организован. Есть еще много проблем, которые надо решить, но я оптимистичен в том, что то, что мы обещали, сможем выполнить", — сказал Маас, подчеркнув, что уверен, что в будущем сохранится транзит российского газа через Украину.