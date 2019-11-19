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РИА Новости

В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину

17:51 19.11.2019 (обновлено: 21:19 19.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа России через Украину должен продолжаться после 2019 года.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
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"Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", — сказал Маас. Трансляцию вел телеканал "Наш".

При этом он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту России Владимиру Путину, что "реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем для нее очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
"Мы сейчас находимся в периоде реализации этих обещаний для того, чтобы этот газовый транзит был организован. Есть еще много проблем, которые надо решить, но я оптимистичен в том, что то, что мы обещали, сможем выполнить", — сказал Маас, подчеркнув, что уверен, что в будущем сохранится транзит российского газа через Украину.
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9194372265
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Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСХайко МаасМИД ГерманииРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
интересно девки пляшут, т.е. Россия ОБЯЗАНА поставлять газ покупателю так как хочет посредник... а может России сказать по другому - вот вам газ, а как вы его и за сколько будете переправлять это ваши проблемы?
19 ноября, 18:56
virshych
10800001
Если должен!!!! Продолжаться транзит - продолжайте г- н министр, если у вас есть что транзитировать.
19 ноября, 18:12
Сергей Смирнов
7970001
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