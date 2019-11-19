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РИА Новости

Очевидцы рассказали о появлении ямы с кипятком в Пензе

17:50 19.11.2019 (обновлено: 18:24 19.11.2019)
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© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Яма, при падении в которую погибли два человека, образовалась в октябре, после начала отопительного сезона, рассказали Пятому каналу жители Пензы.
Они утверждают, что дорогу пытались ремонтировать.

"Приехала машина и засыпала эту яму. Не заделывали, а просто засыпали", — сказала Оксана Советкина.

При этом технический директор АО "Т Плюс Теплосеть Пенза" Василий Журавлев утверждает, что его организация никаких работ на этом месте не проводила.
"Никаких парений не поступало. Все было в норме. То, что люди сказали, — это рыночная информация. Прорыв может произойти на любой трубе. Ремонт теплосетей не проводился с девяностых годов", — цитирует Журавлева телеканал.
Техдиректор также отметил, что работы по контролю сетей проводятся ежедневно, как гласит инструкция.
Утром из-за обвала асфальта под землю провалилась "Лада Ларгус". Два человека, ехавшие в машине, оказались в яме с кипятком и погибли на месте. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил это расследование на контроль в центральном аппарате.
Опубликовано видео с места падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
Вчера, 13:57
Опубликовано видео с места падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинПензаРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
ашалеть...- Живьём сварились. Вот когда ответственных за гибель людей, начнут теми же методами наказывать, думается статистика аналогичных случаев значительно сократится...
19 ноября, 18:12
зри в корень
4822200
Да уж, жуткая смерть. Все изношено в хлам. Такие случаи не редкость. Сложно представить, что такое может произойти в Европе, например.
19 ноября, 18:21
ssergej-bor
30012016
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