Очевидцы рассказали о появлении ямы с кипятком в Пензе

Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

© Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Яма, при падении в которую погибли два человека, образовалась в октябре, после начала отопительного сезона, рассказали Яма, при падении в которую погибли два человека, образовалась в октябре, после начала отопительного сезона, рассказали Пятому каналу жители Пензы

Они утверждают, что дорогу пытались ремонтировать.

"Приехала машина и засыпала эту яму. Не заделывали, а просто засыпали", — сказала Оксана Советкина.

При этом технический директор АО "Т Плюс Теплосеть Пенза" Василий Журавлев утверждает, что его организация никаких работ на этом месте не проводила.

"Никаких парений не поступало. Все было в норме. То, что люди сказали, — это рыночная информация. Прорыв может произойти на любой трубе. Ремонт теплосетей не проводился с девяностых годов", — цитирует Журавлева телеканал.

Техдиректор также отметил, что работы по контролю сетей проводятся ежедневно, как гласит инструкция.