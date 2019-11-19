В Узбекистане расходы россиян за год выросли на 50 миллионов долларов

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россияне в турпоездках по Узбекистану за 10 месяцев текущего года потратили 250 миллионов долларов, что на 50 миллионов долларов больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили РИА Новости в республиканском госкомитете по развитию туризма.

Число россиян, посетивших страну в 2019 году, выросло на четверть, превысив 393 тысячи человек, рассказали в пресс-службе ведомства.

Российский рынок – один из основных и приоритетных направлений для продвижения туристического потенциала Узбекистана, отметил замначальника управления международных связей и протокола госкомитета Феруз Додиев.