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РИА Новости

В Узбекистане расходы россиян за год выросли на 50 миллионов долларов

18:36 19.11.2019 (обновлено: 19:57 19.11.2019)
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© Depositphotos / prudekВид из мечети Биби-Ханым
Вид из мечети Биби-Ханым
© Depositphotos / prudek
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россияне в турпоездках по Узбекистану за 10 месяцев текущего года потратили 250 миллионов долларов, что на 50 миллионов долларов больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили РИА Новости в республиканском госкомитете по развитию туризма.
Число россиян, посетивших страну в 2019 году, выросло на четверть, превысив 393 тысячи человек, рассказали в пресс-службе ведомства.
Российский рынок – один из основных и приоритетных направлений для продвижения туристического потенциала Узбекистана, отметил замначальника управления международных связей и протокола госкомитета Феруз Додиев.
По его словам, "популярность региона среди россиян активно растет, и мы делаем все возможное, чтобы наши гости приезжали и чувствовали себя как дома".
Город Хива
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