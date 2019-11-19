В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Группа депутатов Группа депутатов Госдумы во вторник внесла проект поправок в Налоговый кодекс, в рамках которых предлагается ввести в России механизм единой минимальной цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе данных нижней палаты парламента. По расчетам авторов законопроекта, в 2019 году она составила бы около 86 рублей за пачку.

В России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляет 75% от максимальной). Максимальные цены устанавливают налогоплательщики (производители табачной продукции) самостоятельно на одну пачку сигарет по каждой марке отдельно.

Законопроект предлагает поменять определение максимальной розничной цены. Это будет цена, по которой пачка табачных изделий продается в рознице. Она по-прежнему будет устанавливаться отдельно по каждой марке изделия, но с условием, чтобы была не ниже единой минимальной цены табачной продукции.

Документ вводит и порядок исчисления единой минимальной цены. Она будет рассчитываться по определенной формуле исходя из минимального значения ставки акциза на пачку и налога на добавленную стоимость, по ставкам соответствующих налогов, действующих на момент производства или ввоза продукции в Россию. При ее расчете будет применяться повышающий коэффициент в размере 1,4.

В пояснительной записке отмечается, что при такой формуле единая минимальная цена на пачку табачной продукции в 2019 году составила бы 86,28 рубля, тогда как средняя цена легальной пачки сигарет составляет порядка 115 рублей. "Предлагаемый уровень ЕМЦ, при его введении в 2019 году, не затронул бы более 97% цен на продукцию легальных производителей", - указывают авторы.