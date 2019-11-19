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РИА Новости

В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты

17:42 19.11.2019 (обновлено: 17:43 19.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПредупреждение на пачке сигарет
Предупреждение на пачке сигарет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Предупреждение на пачке сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы во вторник внесла проект поправок в Налоговый кодекс, в рамках которых предлагается ввести в России механизм единой минимальной цены на табачные изделия, следует из информации в электронной базе данных нижней палаты парламента. По расчетам авторов законопроекта, в 2019 году она составила бы около 86 рублей за пачку.
В России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляет 75% от максимальной). Максимальные цены устанавливают налогоплательщики (производители табачной продукции) самостоятельно на одну пачку сигарет по каждой марке отдельно.
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Законопроект предлагает поменять определение максимальной розничной цены. Это будет цена, по которой пачка табачных изделий продается в рознице. Она по-прежнему будет устанавливаться отдельно по каждой марке изделия, но с условием, чтобы была не ниже единой минимальной цены табачной продукции.
Документ вводит и порядок исчисления единой минимальной цены. Она будет рассчитываться по определенной формуле исходя из минимального значения ставки акциза на пачку и налога на добавленную стоимость, по ставкам соответствующих налогов, действующих на момент производства или ввоза продукции в Россию. При ее расчете будет применяться повышающий коэффициент в размере 1,4.
В пояснительной записке отмечается, что при такой формуле единая минимальная цена на пачку табачной продукции в 2019 году составила бы 86,28 рубля, тогда как средняя цена легальной пачки сигарет составляет порядка 115 рублей. "Предлагаемый уровень ЕМЦ, при его введении в 2019 году, не затронул бы более 97% цен на продукцию легальных производителей", - указывают авторы.
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Среди авторов законопроекта - Сергей Катасонов (ЛДПР), Алексей Веллер, Айрат Фаррахов, Абдулмажид Маграмов, Юрий Кобзев ("Единая Россия"). В пояснительной записке к проекту отмечается, что его цель - борьба с торговлей нелегальной табачной продукцией. Предполагается, что законопроект вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
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Алексей ВеллерСергей КатасоновГосдума РФАйрат ФарраховРоссияЭкономика
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