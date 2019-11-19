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РИА Новости

Пассажир самолета, скатившегося в реку в Сочи, отсудил 634,5 тысячи рублей

17:42 19.11.2019 (обновлено: 18:28 19.11.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСамолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи. 1 сентября 2018
Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи. 1 сентября 2018
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи. 1 сентября 2018 . Архивное фото
СОЧИ, 19 ноя – РИА Новости. Пассажир авиалайнера, который в сентябре 2018 года выкатился за пределы посадочной полосы и упал в реку, отсудил у авиакомпании 634,5 тысячи рублей компенсации, сообщил РИА Новости представитель истцов, управляющий партнер организации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин.
В сентябре прошлого года в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ютэйр", следовавший рейсом Москва – Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта. Несколько пассажиров авиарейса подали в суд с требованием компенсаций.
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"Сегодня Истринским городским судом было вынесено решении о взыскании с авиакомпании "Ютэйр" компенсации в размере 634,5 тысячи рублей в отношении одного из пассажиров рейса UT-579… Учитывая тот факт, что мой доверитель после авиапроисшествия передвигается в инвалидной коляске и пережил достаточно сильное нервное потрясение, мы будем обжаловать данное решение с целью увеличения компенсации за моральный вред. При необходимости мы будем обжаловать решение в Верховном суде Российской Федерации, так как сложившаяся судебная практика в настоящий момент не на стороне авиапассажиров, и суды зачастую компенсируют моральный вред, несоразмерный тем потрясениям, которые перенес авиапассажир. Суммы компенсаций сильно занижены", - заявил Лухин.
Он добавил, что позиция авиакомпании была такой, что ничего страшного не произошло и в иске необходимо отказать в полном объеме.
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"Более того, представители авиакомпании за пять дней до последнего заседания узнали реквизиты банковского счета моего доверителя и перечислили ему в одностороннем порядке 100 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, хотя мы от этой суммы отказывались. В судебном заседании представители рассказывали, как они добровольно уже выплатили компенсацию, и что в удовлетворении исковых требований необходимо отказать", - отметил Лухин.
Как ранее сообщал Лухин, несколько пассажиров обратились в Нагатинский районный суд Москвы, Истринский и Щелковский суды Московской области с требованием компенсации от авиакомпании. На данный момент суд взыскал в пользу одного из истцов 786 тысяч рублей.
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