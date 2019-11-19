Пассажир самолета, скатившегося в реку в Сочи, отсудил 634,5 тысячи рублей

СОЧИ, 19 ноя – РИА Новости. Пассажир авиалайнера, который в сентябре 2018 года выкатился за пределы посадочной полосы и упал в реку, отсудил у авиакомпании 634,5 тысячи рублей компенсации, сообщил РИА Новости представитель истцов, управляющий партнер организации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин.

В сентябре прошлого года в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ютэйр" , следовавший рейсом Москва – Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки , в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта. Несколько пассажиров авиарейса подали в суд с требованием компенсаций.

"Сегодня Истринским городским судом было вынесено решении о взыскании с авиакомпании "Ютэйр" компенсации в размере 634,5 тысячи рублей в отношении одного из пассажиров рейса UT-579… Учитывая тот факт, что мой доверитель после авиапроисшествия передвигается в инвалидной коляске и пережил достаточно сильное нервное потрясение, мы будем обжаловать данное решение с целью увеличения компенсации за моральный вред. При необходимости мы будем обжаловать решение в Верховном суде Российской Федерации, так как сложившаяся судебная практика в настоящий момент не на стороне авиапассажиров, и суды зачастую компенсируют моральный вред, несоразмерный тем потрясениям, которые перенес авиапассажир. Суммы компенсаций сильно занижены", - заявил Лухин.

Он добавил, что позиция авиакомпании была такой, что ничего страшного не произошло и в иске необходимо отказать в полном объеме.

"Более того, представители авиакомпании за пять дней до последнего заседания узнали реквизиты банковского счета моего доверителя и перечислили ему в одностороннем порядке 100 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, хотя мы от этой суммы отказывались. В судебном заседании представители рассказывали, как они добровольно уже выплатили компенсацию, и что в удовлетворении исковых требований необходимо отказать", - отметил Лухин.