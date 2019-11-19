В США открылась вторая неделя публичных слушаний по импичменту Трампу

Во второй половине дня в комитете ждут экс-спецпредставителя по Украине Курта Волкера и бывшего эксперта по России в Совете национальной безопасности Белого дома Тима Моррисона. Волкер утверждал, что ему было ничего не известно о предполагаемой задержке военной помощи Киеву.