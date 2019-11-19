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РИА Новости

В США открылась вторая неделя публичных слушаний по импичменту Трампу

17:38 19.11.2019
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Вторая неделя публичных слушаний по импичменту президенту Дональду Трампу открылась в комитете по разведке палаты представителей конгресса США, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник утром по местному времени показания дают уроженец Украины и эксперт Белого дома по Украине подполковник Александер Виндман, а также советник вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс. Оба слушали звонок 25 июля между президентами США и Украины, в ходе которого, как предполагают демократы, Трамп давил на Зеленского с требованием расследования против своего политического оппонента Джо Байдена, а в случае отказа якобы угрожал отозвать военную помощь Киеву.
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Во второй половине дня в комитете ждут экс-спецпредставителя по Украине Курта Волкера и бывшего эксперта по России в Совете национальной безопасности Белого дома Тима Моррисона. Волкер утверждал, что ему было ничего не известно о предполагаемой задержке военной помощи Киеву.
В среду в конгрессе выступит постпред США при ЕС Гордон Сондланд, который предположительно доводил неофициальные требования Трампа до киевских властей, а также Дэвил Хейл, замгоссекретаря по политическим вопросам. В четверг в комитете ждут экс-руководителя российского направления политики в Белом доме Фиону Хилл и дипломата из посольства США на Украине Дэвида Холмса.
Изначально демократы намеревались завершить процесс импичмента в палате представителей, а в идеале и в сенате до Рождества 25 декабря. Однако в последние недели спикер палаты представителей Нэнси Пелоси была осторожна в оценках, когда процесс может завершиться. Так или иначе, республиканцы, контролирующие сенат, пока не видят вины Трампа в предположительном давлении на Украину. Если палата представителей проголосует за импичмент Трампу, то сенату потребуется уже две трети голосов для отстранения президента от власти. Пока что этих голосов у сторонников импичмента в сенате нет.
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Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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