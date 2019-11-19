В Боливии фермеры, требующие отставки Аньес, перекрыли дорогу

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Требующие отставки и.о. президента Боливии Жанин Аньес фермеры перекрыли движение на одном из главных шоссе Боливии, между городом Сан-Хосе –де-Чикитос и бразильской границей, сообщает издание Deber.
Около двух тысяч человек принимают участие в манифестации, заявил глава Единого профцентра сельскохозяйственных работников города Консепсьон Симеон Альварес.
"Мы не сдвинемся с места, пока самопровозглашенный президент не уйдет в отставку и законодательное собрание не примет решение о возвращении Эво Моралеса или законном избрании временного (президента)", - заявил он.
В прошлую пятницу в департаменте Кочабамба в Боливии произошли столкновения между производителями коки, не признающими оппозиционного сенатора Жанин Аньес, и военными с полицией, преградившими им путь в город. В результате ожесточенных столкновений более 115 человек получили ранения, 200 человек были задержаны. Девять человек, доставленные в больницы, скончались от ранений в голову и грудь. Бывший президент страны Эво Моралес назвал столкновения в Кочабамбе "бойней".
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.