В Боливии фермеры, требующие отставки Аньес, перекрыли дорогу

Временный президент Боливии Жанин Аньес во время выступления в президентском дворце в Ла-Пасе

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Требующие отставки и.о. президента Боливии Требующие отставки и.о. президента Боливии Жанин Аньес фермеры перекрыли движение на одном из главных шоссе Боливии , между городом Сан-Хосе –де-Чикитос и бразильской границей, сообщает издание Deber

Около двух тысяч человек принимают участие в манифестации, заявил глава Единого профцентра сельскохозяйственных работников города Консепсьон Симеон Альварес.

"Мы не сдвинемся с места, пока самопровозглашенный президент не уйдет в отставку и законодательное собрание не примет решение о возвращении Эво Моралеса или законном избрании временного (президента)", - заявил он.

В прошлую пятницу в департаменте Кочабамба в Боливии произошли столкновения между производителями коки, не признающими оппозиционного сенатора Жанин Аньес, и военными с полицией, преградившими им путь в город. В результате ожесточенных столкновений более 115 человек получили ранения, 200 человек были задержаны. Девять человек, доставленные в больницы, скончались от ранений в голову и грудь. Бывший президент страны Эво Моралес назвал столкновения в Кочабамбе "бойней".