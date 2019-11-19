Глава ГИБДД рассказал, в каких ДТП чаще всего гибнут люди

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Каждое третье ДТП с жертвами происходит в Михаил Черников. Каждое третье ДТП с жертвами происходит в России на встречной полосе, а каждое четвертое - по вине пьяных водителей, сообщил во вторник начальник Госавтоинспекции

"Если говорить, в целом, о цифрах, конечно же, это огромное количество тех людей, которые выезжают на наши просторы дорог. И, к сожалению, на сегодняшний день говорить можно о страшной статистике", - сказал Черников в ходе выставки и форума "Транспорт России".

Каждая третья дорожная авария с жертвами связана с выездом на полосу встречного движения, а каждая четвертая происходит по вине пьяных водителей – неважно, в алкогольном они опьянении или же в наркотическом.

В то же время, уточнил глава ГИБДД, с начала года в России в рамках развития дорожных сетей удалось убрать более 500 "очагов аварийности".