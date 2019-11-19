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РИА Новости

Глава ГИБДД рассказал, в каких ДТП чаще всего гибнут люди

17:33 19.11.2019 (обновлено: 17:34 19.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Каждое третье ДТП с жертвами происходит в России на встречной полосе, а каждое четвертое - по вине пьяных водителей, сообщил во вторник начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.
"Если говорить, в целом, о цифрах, конечно же, это огромное количество тех людей, которые выезжают на наши просторы дорог. И, к сожалению, на сегодняшний день говорить можно о страшной статистике", - сказал Черников в ходе выставки и форума "Транспорт России".
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Каждая третья дорожная авария с жертвами связана с выездом на полосу встречного движения, а каждая четвертая происходит по вине пьяных водителей – неважно, в алкогольном они опьянении или же в наркотическом.
В то же время, уточнил глава ГИБДД, с начала года в России в рамках развития дорожных сетей удалось убрать более 500 "очагов аварийности".
XIII международный форум и выставка "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели-2019" открылись в Москве во вторник и завершатся в четверг. Организаторами мероприятия выступили Министерство транспорта России и компания "Бизнес Диалог".
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Михаил ЧерниковГИБДД МВД РФРоссияПроисшествия
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