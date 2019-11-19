Представители народного движения войдут в новое ливанское правительство

БЕЙРУТ, 19 ноя - РИА Новости. Представители различных политических сил, в том числе народного движения, войдут в новое правительство Ливана, заявил президент страны Представители различных политических сил, в том числе народного движения, войдут в новое правительство Ливана, заявил президент страны Мишель Аун на встрече со спецкоординатором ООН в Ливане Яном Кубишем

"Президент Мишель Аун проинформировал специального координатора ООН в Ливане Яна Кубиша, которого он принял во дворце в Баабде, о своих усилиях и контактах для формирования нового правительства, наделяя данный процесс необходимым политическим весом. Туда войдут представители различных политических образований, министры технократы и представители "народного движения", - говорится в заявлении пресс-службы президента.

Аун добавил, что парламентские консультации будут им назначены, как только будут завершены переговоры по формированию правительства с политическими лидерами страны. "Целью является преодоление препятствия для формирования этого правительства и упрощение работы назначенного премьера для избежания правительственного вакуума в стране", - сообщает пресс-служба.

В понедельник участники антиправительственного митинга в центре Бейрута сорвали заседания парламента блокировав все дороги на подъездах к парламенту, в результате чего спикер парламента Набих Берии был вынужден перенести заседание на неопределенный срок. Собравшиеся граждане выступили против принятия закона об общей амнистии, опасаясь, что благодаря этому от ответственности смогут уйти чиновники, участвовавшие в коррупционных схемах.

"Президент Аун подчеркнул… что экономическое и финансовое положение находится под наблюдением и урегулируется постепенно. Последнее, чего удалось достичь, - это возобновление работы банков в координации с центральным банком после обеспечения необходимых условий безопасности их сотрудников", - написано в заявлении.

Антиправительственные демонстрации продолжаются во всех городах Ливана с 17 октября. Все банки в стране на время митингов были закрыты и открылись лишь после стабилизации положения спустя две недели после отставки правительства Саада Харири (29 октября). Однако менее чем через неделю по всему Ливану началась новая волна демонстраций с блокированием работы госучреждений и основных дорог страны, что вынудило банковский сектор вновь закрыть двери для своих клиентов.